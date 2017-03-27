В Балаклее взрывы повредили более 200 зданий: фото
В результате взрывов в Балеклее и близлежащих селах повреждены 265 зданий. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.
По ее словам, в Балаклее и селах, пострадавших от ЧС на территории 65-го арсенала, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы (две школы и два детских сада).
"Все 265 зданий обследованы, составлены акты. Аварийные работы (закрытие оконных и дверных проемов, - ред.) выполнены уже на 80%, к концу дня планируем их закончить", - сказала Светличная.
По ее словам, сегодня строительные компании берутся за восстановительные работы кровель, оконных и дверных проемов.
"На данный момент составляются соответствующие поадресные графики работ, идет размещение строителей, завоз инструментов, техники и оборудования. Планируется работа 11 строительных компаний Харькова и Харьковской области. Этих сил достаточно", - сказала Светличная.
Она добавила, что по состоянию на утро в пунктах эвакуации находилось 270 жителей Балаклейского района.
"Что касается возобновления работы детских садов, то все непострадавшие детские дошкольные учреждения уже работают. Один из пострадавших детских садов планируют восстановить в течение двух-трех дней, второй (в поселке Нефтяников) нуждается в капитальном ремонте, детей из этого сада временно направят в ближайшее дошкольное учреждение района ", - уточнила Светличная.
Она отметила, что за время ликвидации ЧС в Балаклейский район поступило более 120 тонн гуманитарной помощи, в том числе более 50 тонн продуктов питания, медикаментов и средств гигиены и более 70 тонн стройматериалов.
В Балаклейском районе продолжаются работы по разминированию по территории населенных пунктов.
26 марта сообщалось, что в Балаклее завершено разминирование, также в городе восстановлено электроснабжение.
Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.
СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.
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