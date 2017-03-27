Лобовое столкновение в Житомирской области: погибли 2 человека

По данным полиции, в Житомирской области автомобиль Волга выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes

В понедельник, 27 марта, около 13:40 на автодороге Киев-Чоп возле села Каменки Житомирской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что произошло лобовое столкновение эвакуатора Mercedes и автомобиля Волга.

Полиция установила, что водитель Волги, двигаясь в сторону Киева, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 22-летний житель Ровно.

58-летний водитель и 59-летний пассажир Волги погибли на месте.

Водителю эвакуатора, который получил травмы в виде ушибов, была оказана необходимая медицинская помощь.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности ДД) Уголовного кодекса Украины.

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