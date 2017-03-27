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Прокурора Львовской прокуратуры задержали на взятке - Луценко

27.03.2017 23:30
По словам генпрокурора, прокурор требовал взятку от обвиняемой в уголовном деле за то, чтобы ей назначили самую мягкую меру наказания
Прокурора Львовской прокуратуры задержали на взятке - Луценко
Фото: Юрий Луценко/Facebook

ГПУ задокументировала факт требования и получения взятки в размере 12 тыс грн прокурором Львовской местной прокуратуры. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

По словам Луценко, прокурор и юрист первого класса Николай Калифицкий подозревается в получении взятки от обвиняемой в уголовном деле за содействие в избрании ей самой мягкой меры наказания.

Деньги изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места события, уточнил генпрокурор. Сейчас проводятся следственные действия и обыски на месте работы прокурора. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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