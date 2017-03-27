С начала года от обстрелов боевиков погибли пять жителей Авдеевки
27.03.2017 23:50
За три месяца этого года в Авдеевке повреждены 347 частных домов и 137 квартир в многоэтажках
Фото: НПУ
С начала года в результате обстрелов боевиков погибли пятеро жителей Авдеевки. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Ранения получили 18 гражданских. Повреждены 347 частных домов и 137 квартир в многоэтажках.
В полиции отмечают, что больше всего от обстрелов страдает старая часть города.
В частности, в воскресенье, 26 марта, около 11:30 боевики обстреляли Авдеевку из Градов. В результате, на трех улицах повреждены дома.
Читайте также: Боевики обстреляли Авдеевку из Градов, повреждены 18 домов: фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:17
-
вчера
18:51
-
вчера
18:28
-
вчера
17:35
-
вчера
14:32
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров