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С начала года от обстрелов боевиков погибли пять жителей Авдеевки

27.03.2017 23:50
За три месяца этого года в Авдеевке повреждены 347 частных домов и 137 квартир в многоэтажках
С начала года от обстрелов боевиков погибли пять жителей Авдеевки
Фото: НПУ

С начала года в результате обстрелов боевиков погибли пятеро жителей Авдеевки. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Ранения получили 18 гражданских. Повреждены 347 частных домов и 137 квартир в многоэтажках.

В полиции отмечают, что больше всего от обстрелов страдает старая часть города. 

В частности, в воскресенье, 26 марта, около 11:30 боевики обстреляли Авдеевку из Градов. В результате, на трех улицах повреждены дома. 

Читайте также: Боевики обстреляли Авдеевку из Градов, повреждены 18 домов: фото

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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