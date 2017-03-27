С начала года от обстрелов боевиков погибли пять жителей Авдеевки

За три месяца этого года в Авдеевке повреждены 347 частных домов и 137 квартир в многоэтажках

С начала года в результате обстрелов боевиков погибли пятеро жителей Авдеевки. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.



Ранения получили 18 гражданских. Повреждены 347 частных домов и 137 квартир в многоэтажках.



В полиции отмечают, что больше всего от обстрелов страдает старая часть города.

В частности, в воскресенье, 26 марта, около 11:30 боевики обстреляли Авдеевку из Градов. В результате, на трех улицах повреждены дома.



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