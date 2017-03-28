Полицейского задержали на покупке каннабиса - прокуратура

В Донецкой области задержали сотрудника полиции, который подозревается в сбыте наркотиков

В понедельник, 27 марта, прокуратура задержала сотрудника полиции во время покупки каннабиса. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По информации прокуратуры, инспектор штаба центрального отделения полиции управления Нацполиции Донецкой области покупал наркотики для того, чтобы потом продавать их. За пять граммов каннабиса он получал около 220 гривень.

В личной машине полицейского обнаружили и изъяли наркотики и "меченные" деньги. Его задержали. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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