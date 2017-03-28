Трое наемников из РФ ранены из-за возгорания фуры с боеприпасами
Российское оккупационное командование ввело жесткие меры по предотвращению правонарушений в подразделениях боевиков террористических организация ДНР/ЛНР, однако продолжаются случаи дезертирства и других преступлений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
По данным разведки, 24 марта в городе Макеевка произошло ДТП и возгорание грузового автомобиля с боеприпасами, в результате нарушения правил безопасности при обращении с оружием получили ранения трое российских наемников, прибывших в Донбасс из Екатеринбурга Свердловской области.
"В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК самовольно оставили место службы фельдшер медицинского подразделения полка и командир минометной батареи полка (офицер ВС РФ) с намерениями выехать в Россию", - добавили в ГУР.
В зоне проведения АТО ситуация стабилизировалась. За прошлые сутки боевики 58 раз обстреливали ВСУ, погибли двое военных, ранены четверо и один получил боевую травму.
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