Трое наемников из РФ ранены из-за возгорания фуры с боеприпасами

В Макеевке в результате ДТП и нарушения правил безопасности при обращении с оружием получили ранения трое российских наемников из Екатеринбурга

Российское оккупационное командование ввело жесткие меры по предотвращению правонарушений в подразделениях боевиков террористических организация ДНР/ЛНР, однако продолжаются случаи дезертирства и других преступлений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, 24 марта в городе Макеевка произошло ДТП и возгорание грузового автомобиля с боеприпасами, в результате нарушения правил безопасности при обращении с оружием получили ранения трое российских наемников, прибывших в Донбасс из Екатеринбурга Свердловской области.

"В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК самовольно оставили место службы фельдшер медицинского подразделения полка и командир минометной батареи полка (офицер ВС РФ) с намерениями выехать в Россию", - добавили в ГУР.

В зоне проведения АТО ситуация стабилизировалась. За прошлые сутки боевики 58 раз обстреливали ВСУ, погибли двое военных, ранены четверо и один получил боевую травму.

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