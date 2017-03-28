Задержан напавший в Днепре с ножом на бойца АТО подозреваемый
Полиция задержала подозреваемого в покушении на жизнь бойца одного из добровольческих батальонов Виталия Регора в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в Facebook.
Крищенко сообщил, что подозреваемого в покушении на Регора, которое произошло в сентябре 2016 года в центре Днепра, задержали в Днепропетровской области, где он жил у знакомых.
Задержанный - 29-летний крымчанин - активный сторонник "русского мира".
По словам Крищенко, подозреваемый решил отомстить Регору за сорванную георгиевскую ленту и напал на бойца с ножом, после чего скрылся.
Ранее сообщалось, что 27 марта полиция Киевской области освободила Валерия Людмирского, которого похитители восемь месяцев удерживали в заложниках ради выкупа 10 млн евро.
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