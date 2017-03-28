Пожар в жилом доме в Киеве: спасатели эвакуировали 36 жителей

Огонь распространился на площади 240 квадратных метров, но был полностью погашен

В Киеве утром 28 марта в жилом доме на улице Вузовской произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в городе Киеве.

Пожар вспыхнул в 6:46 на 4-этаже жилого дома по адресу улица Вузовская, 4 и распространился на площади 40 кв. м. В 8:38 пожар на площади 240 кв. м. был локализован, а в 9:02 огонь был погашен полностью.

Во время ликвидации пожара из горящего здания спасатели вывели на безопасное расстояние 36 жителей дома.

Причины возгорания установит следствие.

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