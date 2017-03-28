В Запорожье нашли повешенным служившего в АТО оператора облТВ

Военному журналисту было 30 лет, остоятельства и причины смерти выясняются, продолжается следствие

Сегодня, 28 марта, в одном из парков Запорожья обнаружили повешенным оператора местной телекомпании и бывшего участника АТО. Тело мужчины обнаружили утром в парке Победы. Об этом сообщает сайт Запорожья 061.ua.

По информации правоохранителей, мужчина скончался между 1:00 и 2:00 часами ночи, военному было 30 лет. Обстоятельства и причины смерти выясняются. Продолжается следствие.

Известно, что погибшего звали Михаил Быченко, он работал оператором телекомпании "Запорожье". Накануне смерти его видели коллеги, когда он был на работе.





Недавно он вернулся из зоны АТО. По данным издания 061.ua, Быченко служил в Краматорске в 2015-2016 годах.





Телеоператор Михаил Быченко (фото - 061.ua)

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