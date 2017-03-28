За день в зоне АТО потерь нет, ранены двое военных - штаб
За минувший день, 28 марта, подконтрольные РФ бандформирования 30 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранения, никто не погиб.
В штабе АТО подчеркнули, что оккупанты продолжают открывать огонь из тяжелого вооружения.
На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли позиции вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского. У Авдеевки, Опытного и Троицкого - применили 82-мм минометы.
Опорные пункты вблизи Луганского оккупанты обстреливали из БМП, а у Песков, Луганского и Троицкого - из гранатометов и пулеметов.
На мариупольском направлении боевики использовали 82-мм минометы по позициям вблизи Тарамчука, морпехов под Широкино накрыли из зенитной установки ЗУ-23-2.
Опорные пункты АТО под Водяным обстреливались из гранатометов и пулеметов, у Павлополя - из гранатометов. Снайперы боевиков активизировались под Гнутово и Водяным.
На луганском направлении неспокойно было поблизости Новозвановки, там террористы били из 82-мм миномета, позиции вблизи Новоалександровки накрыли огнем из гранатометов.
ВСУ вынуждены были открывать огонь в ответ.
За минувшие сутки в Донбассе результате боевых действий
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