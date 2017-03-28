За день в зоне АТО потерь нет, ранены двое военных - штаб

По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 30 раз открывала огонь по позициям ВСУ, ранены двое военных

За минувший день, 28 марта, подконтрольные РФ бандформирования 30 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранения, никто не погиб.

В штабе АТО подчеркнули, что оккупанты продолжают открывать огонь из тяжелого вооружения.

На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли позиции вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского. У Авдеевки, Опытного и Троицкого - применили 82-мм минометы.

Опорные пункты вблизи Луганского оккупанты обстреливали из БМП, а у Песков, Луганского и Троицкого - из гранатометов и пулеметов.

На мариупольском направлении боевики использовали 82-мм минометы по позициям вблизи Тарамчука, морпехов под Широкино накрыли из зенитной установки ЗУ-23-2.

Опорные пункты АТО под Водяным обстреливались из гранатометов и пулеметов, у Павлополя - из гранатометов. Снайперы боевиков активизировались под Гнутово и Водяным.

На луганском направлении неспокойно было поблизости Новозвановки, там террористы били из 82-мм миномета, позиции вблизи Новоалександровки накрыли огнем из гранатометов.

ВСУ вынуждены были открывать огонь в ответ.

За минувшие сутки в Донбассе результате боевых действий погибли двое украинских военных, пятеро получили ранения.

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