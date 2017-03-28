USD:  26.97  27.21   EUR:  29.07  29.65  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

За день в зоне АТО потерь нет, ранены двое военных - штаб

28.03.2017 19:02
По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 30 раз открывала огонь по позициям ВСУ, ранены двое военных
За день в зоне АТО потерь нет, ранены двое военных - штаб

За минувший день, 28 марта, подконтрольные РФ бандформирования 30 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранения, никто не погиб.

В штабе АТО подчеркнули, что оккупанты продолжают открывать огонь из тяжелого вооружения.

На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли позиции вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского. У Авдеевки, Опытного и Троицкого - применили 82-мм минометы.

Опорные пункты вблизи Луганского оккупанты обстреливали из БМП, а у Песков, Луганского и Троицкого - из гранатометов и пулеметов.

На мариупольском направлении боевики использовали 82-мм минометы по позициям вблизи Тарамчука, морпехов под Широкино накрыли из зенитной установки ЗУ-23-2.

Опорные пункты АТО под Водяным обстреливались из гранатометов и пулеметов, у Павлополя - из гранатометов. Снайперы боевиков активизировались под Гнутово и Водяным.

На луганском направлении неспокойно было поблизости Новозвановки, там террористы били из 82-мм миномета, позиции вблизи Новоалександровки накрыли огнем из гранатометов.

ВСУ вынуждены были открывать огонь в ответ.

За минувшие сутки в Донбассе результате боевых действий погибли двое украинских военных, пятеро получили ранения.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в TwitterFacebookВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 