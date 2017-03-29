В Луцке обстреляли генконсульство Польши: фото дыры в крыше
Ночью 29 марта в промежутке 00:20-01:20 неизвестные обстреляли верхний этаж здания генерального консульства Польши в Луцке. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, также об этом пишет местный сайт Волынь 24.
По словам консула Кшиштофа Савицкого, охранники в здании, расположенном на улице Дубнивской, 22б, услышали взрыв и обнаружили дыру в крыше у окна на верхнем этаже.
Пострадавших нет, так как поврежденное помещение - служебное, и ночью там никого не было, а семья польского посла живет в другом крыле здания.
"Взрыв был достаточно сильным - от него сработала сигнализация в помещении банка рядом. Кроме того, его было слышно даже в районе села Боратин", - отмечают очевидцы.
Фото: volyn24.com
Территорию консульства оцепили патрульные, в помещении работали эксперты СБУ и следственно-оперативная группа полиции. По состоянию на утро ситуация спокойная, полиции у здания нет.
Фото: volyn24.com
Как сообщил изданию представитель полиции, величина отверстия указывает на то, что злоумышленники стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".
"Стреляли неприцельно или неумело. Может быть, что с целью какого-то предупреждения или провокации ", - сказал представитель правоохранительных органов в неофициальном комментарии.
По состоянию на 09:00 журналисту LIGA.net пока не удалось получить комментарий у луцкой полиции.
Смотрите также: Во Львовской области осквернили памятник погибшим полякам
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:49
-
вчера
09:53
-
08:26
-
вчера
20:04
-
вчера
18:32