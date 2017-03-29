В Луцке обстреляли генконсульство Польши: фото дыры в крыше

Неизвестные использовали при обстреле здания посольства гранатомет или другое "серьезное оружие", отметили в городской полиции

Ночью 29 марта в промежутке 00:20-01:20 неизвестные обстреляли верхний этаж здания генерального консульства Польши в Луцке. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, также об этом пишет местный сайт Волынь 24.

По словам консула Кшиштофа Савицкого, охранники в здании, расположенном на улице Дубнивской, 22б, услышали взрыв и обнаружили дыру в крыше у окна на верхнем этаже.

Пострадавших нет, так как поврежденное помещение - служебное, и ночью там никого не было, а семья польского посла живет в другом крыле здания.

"Взрыв был достаточно сильным - от него сработала сигнализация в помещении банка рядом. Кроме того, его было слышно даже в районе села Боратин", - отмечают очевидцы.

Фото: volyn24.com

Территорию консульства оцепили патрульные, в помещении работали эксперты СБУ и следственно-оперативная группа полиции. По состоянию на утро ситуация спокойная, полиции у здания нет.





Фото: volyn24.com

Как сообщил изданию представитель полиции, величина отверстия указывает на то, что злоумышленники стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".

"Стреляли неприцельно или неумело. Может быть, что с целью какого-то предупреждения или провокации ", - сказал представитель правоохранительных органов в неофициальном комментарии.

По состоянию на 09:00 журналисту LIGA.net пока не удалось получить комментарий у луцкой полиции.

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