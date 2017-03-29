В оккупированном Крыму нашли тело пропавшего крымского татарина

Житель села Дрофино Энвер Авуш, 1962 года рождения, пропал 18 марта. Родные сообщали о нем, что он инвалид II группы и на вопросы не отвечает

В оккупированном Крыму возле села Коренное Красногвардейского района в лесопосадке, в среду, 29 марта обнаружили тело еще одного пропавшего крымского татарина Энвера Авуша. Об этом сообщает 15 минут.

Житель села Дрофино Нижнегорского района Энвер Авуш, 1962 года рождения, пропал 18 марта. Родные сообщали о нем, что он инвалид II группы и на вопросы не отвечает.

26 марта, недалеко от села Алексеевка (Белогорский район), в лесу обнаружили тело пропавшего в начале марта Мудессира Исаева.

Накануне сообщалось, что в аннексированном Россией Крыму возле здания так называемого Верховного суда был похищен крымский татарин Белял Адилов.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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