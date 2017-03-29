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Спасатели рассказали о масштабном пожаре под Киевом

29.03.2017 22:58
В ГСЧС сообщили, что произошло возгорание травяного настила на площади около трех гектаров
Спасатели рассказали о масштабном пожаре под Киевом
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Под Киевом, неподалеку села Вишеньки произошло возгорание травяного настила на площади около трех гектаров. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе столичного ГСЧС.

"Горит около трех гектаров травяного настила и деревья. Это на границе Киева и Киевской области, улица Садовая от станции метро Осокорки", - сообщили в пресс-службе.

На место пожара были отправлены сотрудники службы и спецтехника, спасатели принимают меры по ликвидации возгорания. 

О причинах пожара не сообщается. Пострадавших, по данным ГСЧС, нет.

Ранее  пользователи соцсетей начали публиковать фото, на которых видно масштабный пожар.


Фото: facebook.com/denis.kochkan

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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