Спасатели рассказали о масштабном пожаре под Киевом
Под Киевом, неподалеку села Вишеньки произошло возгорание травяного настила на площади около трех гектаров. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе столичного ГСЧС.
"Горит около трех гектаров травяного настила и деревья. Это на границе Киева и Киевской области, улица Садовая от станции метро Осокорки", - сообщили в пресс-службе.
На место пожара были отправлены сотрудники службы и спецтехника, спасатели принимают меры по ликвидации возгорания.
О причинах пожара не сообщается. Пострадавших, по данным ГСЧС, нет.
Ранее пользователи соцсетей начали публиковать фото, на которых видно масштабный пожар.
Фото: facebook.com/denis.kochkan
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