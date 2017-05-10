Сотрудник СБУ был возле дома Шеремета перед убийством - фильм

Авторы утверждают, что человек, который, по их данным, предположительно работал в СБУ минимум до 2014 г, был замечен на видео с камер наблюдения

В фильме-расследовании убийства журналиста Павла Шеремета говорится о том, что бывший или настоящий сотрудник СБУ на протяжении нескольких часов ночью перед убийством находился возле дома журналиста.

Авторы фильма утверждают, что некий Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения.

Согласно журналистскому расследованию, Устименко работал в СБУ, как минимум, до 2014 года. При этом сам он от комментария на тему своего отношения к СБУ отказался. Спецслужба также отказалась комментировать данные расследования. На запросы не ответили и в МВД, ГПУ и администрации президента.

В фильме говорится, что Устименко приехал на место происшествия на автомобиле Skoda Octavia 2551 серого цвета. Она зафиксирована на видео с нескольких камер наблюдения в районе, где проживал Шеремет.

При этом, согласно данным авторов расследования, автомобиль зарегистрирован на Зарецкую Наталью Леонидовну, которая не смогла объяснить факта и цели использования ее авто человеком, связанным с СБУ.

После презентации фильма журналисты, которые работали над фильмом, сказали, что одна дочь Устименко живет в оккупированном Крыму, а вторая - в Питере. Дмитрий Гнап предположил, что сам Устименко был завербован ФСБ, служил в Крыму.

Ранее журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP опубликовали документальный фильм об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

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