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Во время разминирования в Донбассе погиб сапер - штаб

11.05.2017 14:05
Инцидент произошел на донецком направлении, отметили в штабе АТО
Во время разминирования в Донбассе погиб сапер - штаб

Во время разминирования погиб украинский сапер в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На взрывном устройстве подорвалась группа саперов одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении.

Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован.

Обстоятельства выясняются.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка. 

За минувшие сутки, 10 мая 2017 года, зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск в Донбассе, один боец получил ранение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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