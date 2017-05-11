Во время разминирования в Донбассе погиб сапер - штаб

Инцидент произошел на донецком направлении, отметили в штабе АТО

Во время разминирования погиб украинский сапер в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На взрывном устройстве подорвалась группа саперов одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении.

Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован.

Обстоятельства выясняются.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка.

За минувшие сутки, 10 мая 2017 года, зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск в Донбассе, один боец получил ранение.

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