ОБСЕ: Есть риск эскалации и распространения конфликта в Донбассе

В ОБСЕ подчеркнули, что любая провокация может вызвать эскалацию в Донбассе

Первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта в Донбассе. Об этом он сказал сегодня на брифинге в оккупированном Луганске.

"На фоне применения оружия неизбирательного действия наряду с тактикой и позициями сторон есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта", - подчеркнул Хуг.

По его словам, из-за этих обстоятельств, в районах, где сейчас отмечается относительное затишье, например, в районе оккупированной Горловки, достаточно одной провокации, чтобы возник очаг насилия.

Хуг назвал одной из причин эскалации близкое расположение позиций двух сторон.

"Наименьшая провокация может означать эскалацию", - подчеркнул первый заместитель главы миссии.

В качестве примера он рассказал о ситуации в районе Светлодарска.

"Во вторник мы увидели, что такое эскалация: за четыре часа было более 230 взрывов от артиллерийского огня", - добавил Хуг.

"1 мая в районе Светлодарска было особенно горячим", - отметил он.

Было зафиксировано 48 взрывов артснарядов и 179 разрыв от минометных мин на юго-востоке от околицы города. Общее количество нарушений режима прекращения в этом районе огня увеличилось на 45%.

11 мая сообщалось, что Москва рассматривает опцию официальной аннексии украинских территорий в Донбассе.

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