В Крымском и Широкино боевики применили 122-мм артиллерию - штаб

С начала текущих суток террористы 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе, один военнослужащий получил ранения

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе в пятницу, 12 мая, обстреляли позиции украинских военных в Крымском (Луганская область) и Широкино (Донецкая область) из 122-мм артиллерии. Всего с начала текущих суток бандформирования 22 раза открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



На приморском направлении террористы из стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреливали опорные пункты военных вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Чермалыка. Кроме того, в районе Павлополя противник вел огонь из 120-мм минометов, а неподалеку от Широкино - из артиллерийских систем калибра 122 мм. В Марьинке силы АТО подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов, также там вел огонь снайпер боевиков. Соседняя Красногоровка попала под огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки и стрелкового оружия.



На донецком направлении российско-террористические войска утром вели огонь из противотанкового ракетного комплекса в районе Зайцево. На том же участке фронта бандформирования из гранатометов обстреливали позиции ВСУ в районе Новоселовки Второй, из стрелкового оружия - вблизи Невельского. В Песках оккупанты применили минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы.

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Меньше всего обстрелов с начала суток зафиксировано на луганском направлении. Один из опорных пунктов сил АТО, расположенный возле Крымского, террористы обстреляли из гранатометов, 82-мм минометов и артиллерии калибра 122 мм. У Новотошковского незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским военным из гранатометов, также здесь действовал вражеский снайпер.

За минувшие сутки, 11 мая, в результате боевых действий в Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения.



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