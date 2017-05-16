Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: фото
Вечером 16 мая боевики вновь обстреляли Авдеевку Донецкой области, поврежден дом местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Согласно сообщению, под огнем оказалась старая часть Авдеевки.
Во время артобстрела один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения по улице Соборной. В результате в доме выбиты окна, осколками повреждены стены и крыша, сообщили в полиции.
Фото: police.dn.ua
Там отметили, что 36-летний хозяин домовладения не пострадал, так как в это время находился во дворе другого своего дома, расположенного рядом.
13 мая боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. Погибли четверо мирных жителей.
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