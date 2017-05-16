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Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: фото

16.05.2017 21:29
Во время артобстрела один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения по улице Соборной
Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: фото
Фото: police.dn.ua

Вечером 16 мая боевики вновь обстреляли Авдеевку Донецкой области, поврежден дом местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Согласно сообщению, под огнем оказалась старая часть Авдеевки.

Во время артобстрела один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения по улице Соборной. В результате в доме выбиты окна, осколками повреждены стены и крыша, сообщили в полиции.



Фото: police.dn.ua

Там отметили, что 36-летний хозяин домовладения не пострадал, так как в это время находился во дворе другого своего дома, расположенного рядом. 

13 мая боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. Погибли четверо мирных жителей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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