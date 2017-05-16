Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: фото

Во время артобстрела один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения по улице Соборной

Вечером 16 мая боевики вновь обстреляли Авдеевку Донецкой области, поврежден дом местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Согласно сообщению, под огнем оказалась старая часть Авдеевки.

Во время артобстрела один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения по улице Соборной. В результате в доме выбиты окна, осколками повреждены стены и крыша, сообщили в полиции.









Фото: police.dn.ua

Там отметили, что 36-летний хозяин домовладения не пострадал, так как в это время находился во дворе другого своего дома, расположенного рядом.

13 мая боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. Погибли четверо мирных жителей.

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