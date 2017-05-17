Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Красногоровки - СЦКК

В Красногоровке в ходе обстрела несколько мин калибра 82 мм попали в здание местной общеобразовательной школы

В Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков позиций Вооруженных Сил Украины и мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Согласно сообщению, остается напряженной обстановка в районе Авдеевки.

Около 7:00 17 мая террористы осуществили обстрел жилого сектора одного из районов Авдеевки под названием Старая Авдеевка с применением мин калибра 82 мм, а также РПГ и всех типов стрелкового оружия, что является грубым нарушением минских договоренностей.

В результате обстрела повреждены три жилых дома по улице Спортивной. В одном из них мина пробила крышу веранды, осколками убита собака. "Лишь чудом среди гражданского населения Авдеевки никто не пострадал", - сказано в сообщении.





Фото: facebook.com/ato.news

Около 15:00 в населенном пункте Красногоровка в ходе обстрела несколько мин калибра 82 мм попали в здание местной общеобразовательной школы №1. Детей и учителей в этот момент в школе не было.

"Указанные преступления НЗФ ОРДЛО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - отметили в СЦКК.

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