Гибридные войска РФ обстреляли сотрудников Красного Креста

Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии. Пострадавших нет

Во временно неподконтрольном Украине населенном пункте Доломитное Донецкой области боевики обстреляли сотрудников Международного комитета Красный Крест. Об этом сообщает украинская стороны СЦКК, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Гибридные войска РФ открыли огонь, когда сотрудники МККК раздавали продукты и наборы гигиены местным жителям.

Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии. Пострадавших нет.

"Изучение обстоятельств и журналов учета нарушений режима прекращения огня показало, что обстрел представителей Красного Креста велся именно со стороны НВФ (незаконных вооруженных формирований - ред.) ОРДО и велся он с территории ОРДО", - сообщают в СЦКК.

Также украинская сторона заявляет, что боевики обстреляли миссию с целью дискредитировать ВСУ, посеять панику среди местного населения и представителей МККК.

Ранее сегодня сообщалось, что в течение дня российско-террористические бандформирования 24 раза обстреляли позиции сил АТО, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение. Потерь среди украинских воинов не было.

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