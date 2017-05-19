Гибридные войска РФ обстреляли сотрудников Красного Креста
Во временно неподконтрольном Украине населенном пункте Доломитное Донецкой области боевики обстреляли сотрудников Международного комитета Красный Крест. Об этом сообщает украинская стороны СЦКК, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Гибридные войска РФ открыли огонь, когда сотрудники МККК раздавали продукты и наборы гигиены местным жителям.
Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии. Пострадавших нет.
"Изучение обстоятельств и журналов учета нарушений режима прекращения огня показало, что обстрел представителей Красного Креста велся именно со стороны НВФ (незаконных вооруженных формирований - ред.) ОРДО и велся он с территории ОРДО", - сообщают в СЦКК.
Также украинская сторона заявляет, что боевики обстреляли миссию с целью дискредитировать ВСУ, посеять панику среди местного населения и представителей МККК.
Ранее сегодня сообщалось, что в течение дня российско-террористические бандформирования 24 раза обстреляли позиции сил АТО, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение. Потерь среди украинских воинов не было.
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