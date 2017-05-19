USD:  26.20  26.46   EUR:  28.89  29.49  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Гибридные войска РФ обстреляли сотрудников Красного Креста

19.05.2017 23:32
Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии. Пострадавших нет
Гибридные войска РФ обстреляли сотрудников Красного Креста
Фото: скриншот видео

Во временно неподконтрольном Украине населенном пункте Доломитное Донецкой области боевики обстреляли сотрудников Международного комитета Красный Крест. Об этом сообщает украинская стороны СЦКК, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Гибридные войска РФ открыли огонь, когда сотрудники МККК раздавали продукты и наборы гигиены местным жителям.

Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии. Пострадавших нет.

"Изучение обстоятельств и журналов учета нарушений режима прекращения огня показало, что обстрел представителей Красного Креста велся именно со стороны НВФ (незаконных вооруженных формирований - ред.) ОРДО и велся он с территории ОРДО", - сообщают в СЦКК.

Также украинская сторона заявляет, что боевики обстреляли миссию с целью дискредитировать ВСУ, посеять панику среди местного населения и представителей МККК.

Ранее сегодня сообщалось, что в течение дня российско-террористические бандформирования 24 раза обстреляли позиции сил АТО, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение. Потерь среди украинских воинов не было.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 