В зоне ЧАЭС полициях задержала двух сталкеров

В обход КПП на территорию зоны незаконно проникли житель Луцка и харьковчанин

В воскресенье, 28 мая, полиция обнаружила в зоне отчуждения двух сталкеров, которые находились около ЧАЭС незаконно. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.



Задержаны 27-летний житель Луцка и 24-летний харьковчанин. Они прошли на территорию зоны в обход контрольно-пропускных пунктов для экстремального туризма.



Составлены админпротоколы по ст. 46-1 - нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые попали под радиационное загрязнение.



Нарушителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых налогом доходов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.