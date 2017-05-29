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В зоне ЧАЭС полициях задержала двух сталкеров

29.05.2017 02:58
В обход КПП на территорию зоны незаконно проникли житель Луцка и харьковчанин
В зоне ЧАЭС полициях задержала двух сталкеров
Фото: управление НПУ в Киевской области

В воскресенье, 28 мая, полиция обнаружила в зоне отчуждения двух сталкеров, которые находились около ЧАЭС незаконно. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Задержаны 27-летний житель Луцка и 24-летний харьковчанин. Они прошли на территорию зоны в обход контрольно-пропускных пунктов для экстремального туризма. 

Составлены админпротоколы по ст. 46-1 - нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые попали под радиационное загрязнение. 

Нарушителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых налогом доходов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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