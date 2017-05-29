В ходе массовой драки в одесском баре убит мужчина

Между подозреваемым и группой мужчин, которые находились в баре, возник конфликт, переросший в драку

В Одессе, в одном из баров произошла драка между 23-летним посетителем и группой мужчин, в результате которой мужчина ранил ножом пятерых человек, одного из них - смертельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

В полиции установили, что между подозреваемым и группой мужчин, которые находились в баре, возник конфликт.

Завязалась драка, во время которой правонарушитель схватил нож и начал наносить им удары. В результате ножевые ранения получили пятеро посетителей кафе. Четырем из них была оказана медицинская помощь.

При этом, как отметили в полиции, пострадавшие по поводу полученных телесных повреждений с заявлениями в полицию не обращались.

В полиции сообщили, что смертельным удар оказался для 53-летнего потерпевшего. От ножевых ранений в область шеи и лица мужчина скончался.

Подозреваемого полицейские задержали с поличным. Во время осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления - нож со следами крови.

В отношении задержанного начато уголовное производство. Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей.

23 мая 2017 года в Одессе суд арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в лесополосе по Овидиопольской дороге.

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