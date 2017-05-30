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СБУ задержала на взятке двух руководителей подразделений полиции

30.05.2017 14:50
Подозреваемые организовали механизм получения взяток от руководителей ряда коммунальных предприятий лесной отрасли за транспортировку лесоматериалов
СБУ задержала на взятке двух руководителей подразделений полиции
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры вчера, 29 мая, задержали на взятке начальника одного из управлений областной полиции и руководителя одного из районных отделений. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Подозреваемые организовали механизм получения взяток от руководителей ряда коммунальных предприятий лесной отрасли за беспрепятственную транспортировку лесоматериалов и спецтехники по дорогам Черниговской области.

В случае отказа платить взятку, полицейские безосновательно изымали транспорт и вмешивались в хозяйственную деятельность лесхозов. Деньги и продукцию взяточники получали через посредников. Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником в интересах двух полицейских партии лесопродукции стоимостью почти 50 тыс грн. Сотрудники СБУ задержали начальника управления в Чернигове, а руководителя отделения - в одном из районных центров Черниговской области.


Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки, которое наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сегодня сообщалось, что на Закарпатье сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ провели совместную операцию, во время которой задержали на взятке мэра одного из городов и ряд местных чиновников.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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