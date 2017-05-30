СБУ задержала на взятке двух руководителей подразделений полиции
Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры вчера, 29 мая, задержали на взятке начальника одного из управлений областной полиции и руководителя одного из районных отделений. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Подозреваемые организовали механизм получения взяток от руководителей ряда коммунальных предприятий лесной отрасли за беспрепятственную транспортировку лесоматериалов и спецтехники по дорогам Черниговской области.
В случае отказа платить взятку, полицейские безосновательно изымали транспорт и вмешивались в хозяйственную деятельность лесхозов. Деньги и продукцию взяточники получали через посредников. Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником в интересах двух полицейских партии лесопродукции стоимостью почти 50 тыс грн. Сотрудники СБУ задержали начальника управления в Чернигове, а руководителя отделения - в одном из районных центров Черниговской области.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки, которое наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фото: ssu.gov.ua
Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее сегодня сообщалось, что на Закарпатье сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ провели совместную операцию, во время которой задержали на взятке мэра одного из городов и ряд местных чиновников.
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