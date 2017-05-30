СБУ задержала на взятке двух руководителей подразделений полиции

Подозреваемые организовали механизм получения взяток от руководителей ряда коммунальных предприятий лесной отрасли за транспортировку лесоматериалов

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры вчера, 29 мая, задержали на взятке начальника одного из управлений областной полиции и руководителя одного из районных отделений. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Подозреваемые организовали механизм получения взяток от руководителей ряда коммунальных предприятий лесной отрасли за беспрепятственную транспортировку лесоматериалов и спецтехники по дорогам Черниговской области.

В случае отказа платить взятку, полицейские безосновательно изымали транспорт и вмешивались в хозяйственную деятельность лесхозов. Деньги и продукцию взяточники получали через посредников. Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником в интересах двух полицейских партии лесопродукции стоимостью почти 50 тыс грн. Сотрудники СБУ задержали начальника управления в Чернигове, а руководителя отделения - в одном из районных центров Черниговской области.





Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки, которое наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сегодня сообщалось, что на Закарпатье сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ провели совместную операцию, во время которой задержали на взятке мэра одного из городов и ряд местных чиновников.

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