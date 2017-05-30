Боевики ночью обстреляли Красногоровку из артиллерии - Минобороны

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 18 обстрелов cо стороны террористов

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, трое получили ранения. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении за прошедшие сутки боевые действия развернулись в Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах.

Ночью боевики совершили короткие вооруженные провокации в Малиновом и Крымском.

"Утром и вечером оккупанты провели ряд обстрелов из легкого вооружения в Попаснянском районе и по окрестностям Станицы Луганской. Между 14:00 и 20:00 вблизи Крымского боевики провели несколько вооруженных провокаций из гранатометов и вооружения на БМП, а также однажды открывали огонь из минометов. Кроме того, враг провел короткий артиллерийский обстрел Троицкого", - отметил Лысенко.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 18 обстрелов со стороны боевиков.

На донецком направлении вчера боевики вели наиболее активный огонь на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция Шахта Бутовка. Там российско-оккупационные войска осуществили три минометных обстрела.

Во время одного из них, оккупантами было выпущено почти 40 снарядов по позициям ВСУ.

Также короткие минометные обстрелы произошли в Луганском, Зайцево, Верхнеторецком и поселке Пески.

Сегодня около 05:00 мины боевиков попали в сельскохозяйственное предприятие в Новолуганское. Возник пожар, ее оперативно погасили.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 14 обстрелов со стороны террористов, в том числе восемь - с использованием тяжелого вооружения

На мариупольском направлении боевые действия продолжаются в Марьинском и Волновахском районах, а также на участке фронта Павлополь - Широкино.

Ночью боевики открыли огонь из артиллерии калибра 122 и 152 мм по Красногоровке.

"Поздно вечером оккупанты провели минометно-артиллерийский обстрел Новотроицкого, выпустив 25 снарядов по позициям украинских войск. По одной вооруженной провокации из минометов произошло в Павлополе и Широкино", - отметил Лысенко.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 18 обстрелов, в том числе четыре с использованием тяжелого вооружения.

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала обстрел боевиками Красногоровки из тяжелой артиллерии.

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