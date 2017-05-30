Подозреваемый в организации убийства журналиста снова задержан

Суд изменил подозреваемому меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест в ночное время

Сегодня, 30 мая, судьями апелляционного суда Черкасской области изменена мера пресечения подозреваемому в организации похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко с заключения под стражу на домашний арест в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Однако, согласно сообщению, подозреваемый был задержан в зале суда по новому подозрению.

Предполагаемый организатор убийства был задержан 16 мая в Киеве.

17 мая следственным судьей Приднепровского районного суда Черкасс ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.

Однако 30 мая решение суда отменено по апелляции стороны защиты.

"Сразу после оглашения судебного решения злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в зале апелляционного суда по новому подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК", - сказано в сообщении.

В настоящее время следствие продолжается, принимаются меры по завершению досудебного расследования и передаче обвинительного акта в суд для объединения с судебным делом по обвинению исполнителей убийства.

В марте 2014 года Сергиенко принимал активное участие в избирательных кампаниях на стороне оппозиционных партий, а также был активным участником Евромайдана. 4 апреля того же года его похитили со двора собственного дома в Корсуне-Шевченковском. На следующий день тело журналиста со множественными травмами было обнаружено в лесопосадке в Черкасской области.

Над тремя подозреваемыми в убийстве Сергиенко сейчас продолжается суд.

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