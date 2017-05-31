В Полтавской области вторые сутки тушат пожар на мусорной свалке

Сообщение о возгорании спасатели получили в ночь на 30 мая. Площадь пожара изначально составляла 1,8 га, позднее огонь удалось потушить на 1,6 га

В Лубнах Полтавской области вторые сутки тушат пожар, возникший на городской свалке твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.



Сообщение о возгорании спасатели получили вчера, 30 мая, в 05:00. Прибывшие по вызову пожарные установили, что горит мусор на площади 1,8 га, общая площадь свалки - около 6,7 га.



В 09:30 30 мая возгорание было локализовано. По состоянию на 22:00 спасатели ликвидировали пожар на площади 1,6 га. Сейчас работы по тушению огня продолжаются, к ним привлечены 10 единиц техники и 19 человек.

Читайте также: Во Львовской области загорелась свалка



Как отметили в ГСЧС, травмированных и погибших в результате происшествия нет, причина пожара устанавливается.

17 мая 2017 года сообщалось, что вблизи села Новые Петровцы Киевской области загорелась коммунальная мусорная свалка.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.