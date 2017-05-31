ГУР: Боевики массово пишут рапорты об увольнении

По данным разведки, боевики не довольны низким уровнем денежного обеспечения и пренебрежительным отношением со стороны главарей

В подразделениях боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР продолжает расти количество правонарушений, которые приводят к потерям личного состава, оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"30 мая получили ранения боевики "мотострелковой бригады" из-за нарушения правил техники безопасности во время разгрузки боеприпасов. С одного из складов хранения оружия 1 АК похищены автоматы АК-74", - сообщили в разведке.

По данным разведки, на конец мая в подразделениях оккупационных войск возросло количество боевиков, которые подают рапорты на досрочное расторжение контрактов вследствие недовольства низким уровнем денежного обеспечения и пренебрежительным отношением к ним со стороны главарей (кадровых военнослужащих ВС РФ).

"Освободиться пытаются боевики звена "рядовой - сержант", а также "младшие офицеры", в первую очередь те, которые были завербованы из местного населения", - сообщает ГУР.

По данным разведки, в "морской пехоте" (Новоазовск) 15 боевиков из числа указанных категорий подали рапорты на увольнение и, ожидая решения, отказываются возвращаться на передовые позиции или выполнять другие задачи, касающиеся выполнения боевых задач.

Ранее сегодня сообщалось, что агенты ФСБ РФ в Донбассе продолжают вести активную работу по привлечению боевиков террористической организации ЛНР из числа местных жителей к участию в военном конфликте на территории Сирии.

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