Как боевики "ищут мины" рядом с позициями ВСУ: видео военных

На кадрах видна группа людей в темной камуфляжной одежде, движущаяся вдоль обочины дороги в паре десятков метров от позиции сил АТО

Военнослужащие в зоне АТО сняли на видео, как боевики гибридной армии РФ, пользуясь временным прекращением огня, в непосредственной близости от передовых позиций ВСУ проводят якобы разминирование территории. Ролик в своем Facebook опубликовал народный депутат Евгений Дейдей.



На кадрах видно, как группа людей в темной камуфляжной одежде движется вдоль обочины дороги рядом с позициями военных. Перед собой они держат предметы, похожие на миноискатели. Также на записи зафиксирован момент проезда двух автомобилей наблюдателей ОБСЕ.



Где конкретно была сделана запись, неизвестно, однако, исходя из комментария Дейдея, видео могло быть снято у Авдеевки. Также неизвестна дата съемки.

Читайте также: ГУР: Боевики массово пишут рапорты об увольнении



Нардеп отметил, что некоторые эпизоды ролика были вырезаны "в целях безопасности".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее сегодня, 1 июня, сообщалось, что кремлевские наемники обстреляли из минометов позиции ВСУ под Авдеевкой и Красногоровкой.

Видео: Facebook Евгения Дейдея



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.