Стрельба на Подоле: полиция назвала причину нападения
02.06.2017 02:23
В полиции считают, что основная версия причины нападения на Осмаева и Окуеву - их патриотическая позиция
Амина Окуева (фото - facebook.com/artem.shevchenko)
Основная причина нападения на добровольца АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву - их патриотическая позиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
1 июня на столичном Подоле произошло покушение на участников АТО, добровольцев из батальона полиции "Киев-2" Осмаева и Окуеву. Женщина открыла ответный огонь из пистолета Макарова.
В полиции также сообщают, что Окуев и нападавший доставлены в больницу, им оказывают помощь.
Позже спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что у нападавшего найден паспорт гражданина Украины.
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