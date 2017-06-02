Стрельба на Подоле: полиция назвала причину нападения

В полиции считают, что основная версия причины нападения на Осмаева и Окуеву - их патриотическая позиция

Основная причина нападения на добровольца АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву - их патриотическая позиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

1 июня на столичном Подоле произошло покушение на участников АТО, добровольцев из батальона полиции "Киев-2" Осмаева и Окуеву. Женщина открыла ответный огонь из пистолета Макарова.

В полиции также сообщают, что Окуев и нападавший доставлены в больницу, им оказывают помощь.

Позже спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что у нападавшего найден паспорт гражданина Украины.

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