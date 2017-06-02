Покушение на Подоле: У Осмаева в позвоночнике застряли пули
Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения тяжелое, он находится в 17-й больнице Киева. Об этом сообщает 112 канал.
У Осмаева переломана ключица, пробиты легкие, также в его позвоночнике застряли пули.
У его нападавшего четыре пулевых ранения и удалена часть легких. Больше официальной информации пока нет.
Возле больницы дежурят полицейские, следят за правопорядком.
1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.
Нападавший представился журналистом газеты Le Monde. Он выстрелил в мужа Окуевой. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.
В пресс-службе полиции Киева сообщили, что основная причина нападения на добровольца АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву - их патриотическая позиция.
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