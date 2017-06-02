ИС: В Донецке боевики демонтируют МАФы с украинскими продуктами

По данным военной агентуры и источников LIGA.net, террористы в последние дни стали более тщательно проверять автомобили в оккупированном Донбассе

Главари террористической организации ДНР начали активную кампанию по пресечению продажи и распространения на оккупированной территории Донецкой области продовольственных товаров украинского производства. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Наблюдается закрытие торговых точек, реализующих продукты питания, произведенные на неоккупированной территории Украины. На блокпостах на въезде в Донецк отмечаются случаи изъятия боевиками ДНР продуктов питания у граждан, прибывающих транспортом с подконтрольной Украине территории", - отмечается в сообщении.

Также в Донецке фиксируются случаи демонтажа МАФов (ларьков), которые осуществляли торговлю продуктами питания украинского происхождения. Так называемые налоговики ДНР начали проведение массовых проверок рынков, магазинов.

По информации источников LIGA.net, проверки пророссийские наемники стали более тщательно проверять автомобили в ОРДО.

"Смотрят все, начиная от продуктов питания, заканчивая телефонами", - сказал житель оккупированного Донецка Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Отвечая на вопрос, есть ли проблемы с покупкой продуктов украинских производителей, он ответил: "Честно? Нет, я покупаю именно наше. По двум причинам - украинские продукты лучше по качеству, а вторая, только не смейтесь, я патриотом остался, просто не кричу об этом на улицах родного для меня города", - сказал он cегодня LIGA.net.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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