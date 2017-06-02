Задержан начальник райотдела полиции Обухова - ГПУ
02.06.2017 11:02
В Генеральной прокуратуре подтвердили информацию о задержании начальника Обуховского районного отделения полиции, но о подробностях умолчали
Задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Да, он задержан, все подробности на брифинге в 11:00", - сказала она.
При этом пресс-атташе Юрия Луценко не стала уточнять личные данные задержанного. "Я не могу вам сказать", - отметила она.
По информации источников LIGA.net в правоохранительных органах, это Денис Ярославский.
2 июня сообщалось, что экс-россиянина пытались похитить за $17 млн и вывезти в РФ. В состав преступной группы входил начальник райотдела полиции.
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