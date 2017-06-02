Задержан начальник райотдела полиции Обухова - ГПУ

В Генеральной прокуратуре подтвердили информацию о задержании начальника Обуховского районного отделения полиции, но о подробностях умолчали

Задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, он задержан, все подробности на брифинге в 11:00", - сказала она.

При этом пресс-атташе Юрия Луценко не стала уточнять личные данные задержанного. "Я не могу вам сказать", - отметила она.

По информации источников LIGA.net в правоохранительных органах, это Денис Ярославский.

2 июня сообщалось, что экс-россиянина пытались похитить за $17 млн и вывезти в РФ. В состав преступной группы входил начальник райотдела полиции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.