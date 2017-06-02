Похищение бизнесмена: подозреваемый арестован с правом залога

Ранее в суде один из представителей стороны обвинения заявил, что "в настоящее время по делу задержаны три человека"

Первый из подозреваемых в подготовке похищения экс-гражданина РФ, Владимир Бовва, оправлен под стражу с возможностью внесения залога 134 400 грн. Такое решение принял Печерский суд, сообщает Укринформ.

Полный текст постановления будет объявлен 7 числа.

Ранее в суде один из представителей стороны обвинения заявил, что "в настоящее время по делу задержаны три человека".

Как отмечает агентство, сторона обвинения просила для Боввы меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 80 прожиточных минимумов.

Напомним, сегодня были задержаны члены преступной группы, которые пытались похитить бывшего гражданина РФ и вывезти его в Россию.

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