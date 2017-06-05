Мужчина подорвался на неизвестном предмете в Балаклейском районе

У 34-летнего пострадавшего травматическая ампутация правой голени и пальцев левой кисти

В селе Вербовка Балаклейского района мужчина получил травмы при демонтаже неизвестного предмета. Об этом сообщает управление полиции Харьковской области.



34-летнего пострадавшего доставили в хирургическое отделение районной больницы. У него травматическая ампутация правой голени и пальцев левой кисти, рваная рана правого плеча и левого колена. Состояние стабильно тяжелое.



Предварительно известно, что мужчина во дворе своего дома распиливал болгаркой неизвестный предмет, который взорвался. На месте приехали взрывотехники.



23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, была проведена эвакуация. Следствие говорит о диверсии.



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