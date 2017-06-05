В Броварах под Киевом горят склады с топливом: фото
05.06.2017 15:05
В Броварах загорелись склады с топливом; площадь возгорания составляет несколько сотен кв. км
Фото: dtp.kiev.ua
Под Киевом в Броварах загорелись склады с топливом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"У МРЭО горят склады с топливом. Площадь пожара несколько сотен квадратов. Сильная задымленность. Столб дыма виден даже из Киева", - сообщает издание.
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