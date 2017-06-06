Киевская область: прокурору грозит срок по обвинению во взятке
Начальнику Иванковского отдела Броварской местной прокуратуры Киевской области грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению во взяточничестве. Обвинительный акт против чиновника передан Генеральной инспекцией Генпрокуратуры в суд, сообщает пресс-служба ГПУ.
По версии следствия, прокурор якобы требовал от главного инженера ПАО Специализированное монтажное управление N24 $3 тыс за непривлечение к уголовной ответственности должностных лиц предприятия, возвращение юрлицу арестованного имущества и закрытие уголовного дела.
Как утверждают в ГПУ, прокурор был задержан "сразу после получения им всей суммы неправомерной выгоды".
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество). Ему грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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2 июня 2017 года сообщалось, что в Торецке Донецкой области прокурор задержан по подозрению в вымогании 3 тыс грн у полицейского.
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