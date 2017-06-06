Киевская область: прокурору грозит срок по обвинению во взятке

По версии следствия, чиновник требовал от главного инженера предприятия $3 тыс за непривлечение к уголовной ответственности и закрытие производства

Начальнику Иванковского отдела Броварской местной прокуратуры Киевской области грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению во взяточничестве. Обвинительный акт против чиновника передан Генеральной инспекцией Генпрокуратуры в суд, сообщает пресс-служба ГПУ.



По версии следствия, прокурор якобы требовал от главного инженера ПАО Специализированное монтажное управление N24 $3 тыс за непривлечение к уголовной ответственности должностных лиц предприятия, возвращение юрлицу арестованного имущества и закрытие уголовного дела.



Как утверждают в ГПУ, прокурор был задержан "сразу после получения им всей суммы неправомерной выгоды".



Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество). Ему грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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2 июня 2017 года сообщалось, что в Торецке Донецкой области прокурор задержан по подозрению в вымогании 3 тыс грн у полицейского.



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