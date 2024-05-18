В ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии – городе Эр-Рияд состоится историческое сражение между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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Поединок пройдет на Kingdom Arena. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Усик встретится на ринге с обладателем титула WBC Фьюри. Они сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Вечер бокса начнется в 19:00 по Киеву, однако выход на ринг британца и украинца ожидается не раньше 00:30 19 мая.

Ранее бой анонсировали на 17 февраля, но противостояние пришлось перенести из-за травмы британца в спарринге. Это уже не первое изменение даты запланированного боя. Переговоры о матче идут с начала 2023 года. До этого были планы провести сражение 29 апреля в Лондоне, но он тоже сорвался.

В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в сверхтяжелом весе.

3 февраля 2024 года промоутерская компания Queensberry Promotions сообщила, что бой между Усиком и Фьюри состоится 18 мая.

15 мая Усик и Фьюри провели открытую тренировку перед долгожданным боем.

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