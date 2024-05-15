В среду, 15 мая, в 21:00 по киевскому времени в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде началась открытая тренировка украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Трансляцию ведет американская промоутерская боксерская компания Top Rank Promotions.

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Боксеры проводят открытую тренировку за три дня до большого поединка. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Усик встретится на ринге с обладателем титула WBC Фьюри, сразившись за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.

Ранее бой анонсировался на 17 февраля, однако Фьюри получил рассечение над глазом во время спарринга, из-за чего бой решили перенести.

Это уже не первое изменение даты запланированного боя. Переговоры о поединке начались еще в начале 2023 года. До этого были планы провести бой 29 апреля в Лондоне, но он тоже сорвался.