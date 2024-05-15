Усик и Фьюри проводят открытую тренировку перед долгожданным боем: прямая трансляция
В среду, 15 мая, в 21:00 по киевскому времени в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде началась открытая тренировка украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Трансляцию ведет американская промоутерская боксерская компания Top Rank Promotions.
Боксеры проводят открытую тренировку за три дня до большого поединка. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Усик встретится на ринге с обладателем титула WBC Фьюри, сразившись за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.
Ранее бой анонсировался на 17 февраля, однако Фьюри получил рассечение над глазом во время спарринга, из-за чего бой решили перенести.
Это уже не первое изменение даты запланированного боя. Переговоры о поединке начались еще в начале 2023 года. До этого были планы провести бой 29 апреля в Лондоне, но он тоже сорвался.
- В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе.
- 3 февраля 2024 года промоутерская компания Queensberry Promotions сообщила, что бой между Усиком и Фьюри состоится 18 мая.