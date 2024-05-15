У середу, 15 травня, о 21:00 за київським часом у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді почалось відкрите тренування українця Олександра Усика й британця Тайсона Ф'юрі. Трансляцію веде американська боксерська промоутерська компанія Top Rank Promotions.

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Боксери проводять відкрите тренування за три дні до великого поєдинку. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Усик зустрінеться на ринзі з володарем титулу WBC Ф'юрі, поборовшись за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії.

Раніше бій анонсувався на 17 лютого, проте Ф'юрі отримав розсічення над оком під час спарингу, через що бій вирішили перенести.

Це вже не перша зміна дати запланованого бою. Переговори про поєдинок почалися ще на початку 2023 року. До цього були плани провести бій 29 квітня в Лондоні, але він теж зірвався.