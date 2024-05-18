Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі: коли й де дивитись бій в Україні
У ніч проти 19 травня у столиці Саудівської Аравії – місті Ер-Ріяд відбудеться історичний бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі.
Поєдинок пройде на Kingdom Arena. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Усик зустрінеться на ринзі з володарем титулу WBC Ф'юрі. Вони боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом, однак вихід на ринг британця та українця очікується не раніше 00:30 19 травня.
Раніше бій анонсували на 17 лютого, але протистояння довелося перенести через травму британця у спарингу. Це вже не перша зміна дати запланованого бою. Переговори про поєдинок тривають від початку 2023 року. До цього були плани провести бій 29 квітня в Лондоні, але він теж зірвався.
- У серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі.
- 3 лютого 2024 року промоутерська компанія Queensberry Promotions повідомила, що бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 18 травня.
- 15 травня Усик та Ф’юрі провели відкрите тренування перед довгоочікуваним боєм.