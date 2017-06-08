Полиция больше не считает терактом взрыв у посольства США в Киеве

После проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США полиция видит в этом инциденте признаки хулиганства

Полиция переквалифицировала взрыв на территории посольства США в Киеве. Теперь расследование ведется не по статье "теракт", а по статье "хулиганство". Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

"Окончательная квалификация следователями этого события осуществлена по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК", - сказано в сообщении.

Князев отметил, что после проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство", - сказал глава Нацполиции.

Он также добавил, что контроль за расследованием в этом уголовном производстве возложен на Главное следственное управление и Департамент уголовного розыска Нацполиции.

"В рамках данного уголовного производства для объективного исследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью", - сказано в сообщении.

В ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв. Полиция открыла уголовное производство по статье "теракт".

Вместе с тем, в посольстве США заявили, что не считают ночной взрыв терактом.

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