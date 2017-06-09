Концерт Ирины Билык в Одессе: бойкотирующие подрались с полицией

В полиции сообщают, что бойкотирующие толкались, бросались яйцами и выкрикивали нецензурную лексику, а также провоцировали правоохранителей

В Одессе во время концерта певицы Ирины Билык между бойкотирующими выступление и полицией произошла драка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Обстоятельства инцидента выясняются. Отмечается, что концерт проходил на законных основаниях.

Как сообщают в полиции, бойкотирующие толкались, бросались яйцами и выкрикивали нецензурную лексику, а также провоцировали полицийских, охраняющих мероприятие.





Фото: dumskaya.net





Фото: dumskaya.net

По факту происшествия открыто два уголовных производства - за хулиганство и угрозу или насилие в адрес сотрудника правоохранительных органов.

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