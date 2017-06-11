Боевики обстреливают ВСУ из минометов: четверо военных погибли

С наступлением сумерек террористы начали более активно использовать артиллерию, в том числе строго запрещенную минскими соглашениями

Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 10 июня, 73 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в Донбассе. В результате минометных обстрелов погибли четверо бойцов ВСУ, из них трое - в результате прямого попадания мины. Еще четверо военных получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, у еще троих - боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



"Под конец минувших суток ситуация несколько обострилась на отдельных участках линии соприкосновения: с наступлением сумерек противник начал более активно использовать артиллерию, в частности те ее системы, применение которых строго запрещено минскими соглашениями", - говорится в сообщении.



На приморском направлении оккупанты открывали огонь 29 раз. Обстрелам из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов подверглись опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровке. Вблизи Чермалыка бандформирования применили переносные версии реактивных систем залпового огня.



Укрепления военных в районе Красногоровки, Марьинки, Славного, Гнутово, Талаковки, Водяного, Широкино и Чермалыка неоднократно попадали под огонь террористов из гранатометов и стрелкового оружия, время от времени - под обстрелы из 82-мм минометов. Вечером в районе Павлополя кремлевские наемники, используя минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и другое пехотное вооружение, совершили целый ряд интенсивных обстрелов укреплений сил АТО.



На донецком направлении боевики в течение дня продолжали обстреливать из 120-мм и 82-мм минометов военных, держащих оборону в пригороде Авдеевки. Вечером плотность и интенсивность вражеского огня там существенно выросли, до полуночи взрывы мин и гранат, прилетавших со стороны противника, почти не утихали, отмечают в штабе АТО. Из такого же вооружения были обстреляны позиции ВСУ вблизи Верхнеторецкого, Каменки, Троицкого и Луганского.

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Менее мощные вооруженные провокации были зафиксированы вблизи Зайцево, Опытного, Невельского и Новгородского, где российско-террористические войска неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, на отдельных участках - из 82-мм миномета. Всего на донецком направлении оккупанты совершили 21 обстрел позиций сил АТО.



На луганском направлении подконтрольные Кремлю бандформирования несколько раз нарушали тишину вблизи Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Также днем террористы вели обстрелы из 82-мм минометов недалеко от Крымского.



С наступлением сумерек противник на этом участке фронта резко активизировался, отмечают в штабе АТО. В частности, в районе Крымского и Новотошковского незаконные вооруженные формирования снова начали интенсивно обстреливать оборонительные укрепления ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов, систем ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм, а также пехотного вооружения.



Вражеские минометные обстрелы невысокой интенсивности были зафиксированы в районе Попасной, Новоалександровки и Троицкого. Вблизи Новозвановки террористы вели огонь из вооружения БМП.

10 июня 2017 года сообщалось, что двое жителей Марьинки получили ранения в результате минометного обстрела со стороны террористов.



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