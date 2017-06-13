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В Славянске забрали права у сотрудника Укртрансбезопасности

13.06.2017 04:32
Сотрудника службы остановили патрульные и заметили явные признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на наличие алкоголя в крови он отказался
В Славянске забрали права у сотрудника Укртрансбезопасности
Фото: police.dn.ua

В Славянске патрульные отстранили от управления автомобилем сотрудника Укртрансбезопасности, который был за рулем в предположительно нетрезвом состоянии. Об этом сообщает управление полиции Донецкой области. 

Сотрудник Государственной службы Украины по безопасности на транспорте был в форменной одежде. После того, как его остановили, он пытался звонить своим знакомым, а потом - сбежать. 

Полиция отмечает, что водителю предложили пройти тест на алкоголь в присутствии свидетелей, но он отказался. Gатрульные утверждают, что почувствовали резкий запах алкоголя. 

Был составлен административный протокол по ст.130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под влиянием лекарственным препаратов). У водителя изъяли водительское удостоверение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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