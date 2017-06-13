В Славянске забрали права у сотрудника Укртрансбезопасности
В Славянске патрульные отстранили от управления автомобилем сотрудника Укртрансбезопасности, который был за рулем в предположительно нетрезвом состоянии. Об этом сообщает управление полиции Донецкой области.
Сотрудник Государственной службы Украины по безопасности на транспорте был в форменной одежде. После того, как его остановили, он пытался звонить своим знакомым, а потом - сбежать.
Полиция отмечает, что водителю предложили пройти тест на алкоголь в присутствии свидетелей, но он отказался. Gатрульные утверждают, что почувствовали резкий запах алкоголя.
Был составлен административный протокол по ст.130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под влиянием лекарственным препаратов). У водителя изъяли водительское удостоверение.
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