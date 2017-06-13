Бюджет города: в полиции назвали сумму штрафов за пьяную езду

Менее чем за полгода патрульные составили почти 50 тысяч административных протоколов по фактам пьяного вождения автомобиля

За счет штрафов, уплаченных водителями за езду в нетрезвом виде, в нынешнем году государственный бюджет пополнился почти на полмиллиарда гривень. Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил у себя в Facebook.

"С начала года составлено 46 тысяч 270 админпротоколов на пьяных за рулем: минимум 10 тысяч 200 гривень штрафа за каждый. И почти 500 миллионов гривень в государственную казну", - написал он.

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По новому закону, ужесточающему наказание за нетрезвую езду, если водителя поймают на нарушении впервые, ему грозит штраф 10,2 тыс грн (или лишение прав на год).

За повторное нарушение штраф - 20,4 тыс грн (лишение прав на три года), за третье нарушение - 40,8 тыс грн (10 лет лишения прав).

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