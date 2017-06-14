Названа причина задымления на Чернобыльской АЭС

По данным Госинспекции ядерного регулирования, причиной задымления в одном из помещений блока №3 стало курение в неположенном месте

Причиной задымления в одном из помещений третьего энергоблока Чернобыльской АЭС стало курение в неположенном месте. Об этом сообщила в среду пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Причиной задымления стало курение в неположенном месте неустановленным лицом. Сейчас ведется служебное расследование, инициированное дополнительные проверки противопожарного режима ГСП Чернобыльская АЭС. На сегодня ядерного топлива на энергоблоке №3 ЧАЭС нет, впомещениях, где произошло задымление, технологическое оборудование отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, радиационный фон на территории ЧАЭС не изменился.

Во вторник Госинспекция сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, оперативно был ликвидирован.

Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС высадили деревья, поглощающие радионуклиды.

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