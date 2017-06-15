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Укрзалізниця назвала причину столкновения поездов в Негине

15.06.2017 00:32
В Укрзалізниці виновным назвали машиниста маневрового локомотива, а также признали, что дежурная станции вовремя не прекратила маневр
Укрзалізниця назвала причину столкновения поездов в Негине
Фото: km.dsns.gov.ua

Авария на станции Негин Хмельницкой области произошла из-за того, что машинист маневрового локомотива проехал на запрещенный сигнал светофора. Об этом сообщил глава Укрзалізниці Войцех Балчун на странице в Facebook.

В результате локомотив выехал на маршрут следования пассажирского поезда. 

Комиссия также установила, что дежурная по станции Негин вовремя не прекратила маневр при следовании пассажирского поезда. 

"Есть претензии к машинисту и помощнику машиниста пассажирского поезда, которые вопреки инструкциям не выбрали оптимальную скорость для остановки поезда перед преградой", - сообщил Балчун. 

Уволены десять сотрудников, 19 привлекли в дисциплинарной ответственности. 

На три месяца на всех хозяйствах Укразалізниці, которые связаны с безопасностью движения, вводится особый режим работы. 

27 мая в Хмельницкой области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе дети. 

Комиссия изначально рассматривала две причины аварии - нарушение правил со стороны машиниста и неверные действия дежурного. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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