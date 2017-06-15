Укрзалізниця назвала причину столкновения поездов в Негине

В Укрзалізниці виновным назвали машиниста маневрового локомотива, а также признали, что дежурная станции вовремя не прекратила маневр

Авария на станции Негин Хмельницкой области произошла из-за того, что машинист маневрового локомотива проехал на запрещенный сигнал светофора. Об этом сообщил глава Укрзалізниці Войцех Балчун на странице в Facebook.



В результате локомотив выехал на маршрут следования пассажирского поезда.



Комиссия также установила, что дежурная по станции Негин вовремя не прекратила маневр при следовании пассажирского поезда.



"Есть претензии к машинисту и помощнику машиниста пассажирского поезда, которые вопреки инструкциям не выбрали оптимальную скорость для остановки поезда перед преградой", - сообщил Балчун.



Уволены десять сотрудников, 19 привлекли в дисциплинарной ответственности.



На три месяца на всех хозяйствах Укразалізниці, которые связаны с безопасностью движения, вводится особый режим работы.

27 мая в Хмельницкой области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе дети.

Комиссия изначально рассматривала две причины аварии - нарушение правил со стороны машиниста и неверные действия дежурного.

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