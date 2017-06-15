Народный депутат Барна попал в ДТП и госпитализирован с травмами
15.06.2017 01:22
Машина, за рулем которой был Олег Барна, столкнулась с трамваем на площади Победы в Киеве
Фото: espreso.tv
В Киеве на площади Победы столкнулся трамвай и автомобиль, за рулем которого был народный депутат БПП Олег Барна. Об этом сообщает espreso.tv.
Барну госпитализировали с разными травмами.
Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельс, в нем вылетели стекла. Пассажиров в трамвае не было.
Предварительно, автомобиль Шкода не пропустил трамвай и произошло столкновение.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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