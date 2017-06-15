Народный депутат Барна попал в ДТП и госпитализирован с травмами

Машина, за рулем которой был Олег Барна, столкнулась с трамваем на площади Победы в Киеве

В Киеве на площади Победы столкнулся трамвай и автомобиль, за рулем которого был народный депутат БПП Олег Барна. Об этом сообщает espreso.tv.



Барну госпитализировали с разными травмами.



Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельс, в нем вылетели стекла. Пассажиров в трамвае не было.



Предварительно, автомобиль Шкода не пропустил трамвай и произошло столкновение.















На месте работает следственно-оперативная группа.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.