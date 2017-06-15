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Народный депутат Барна попал в ДТП и госпитализирован с травмами

15.06.2017 01:22
Машина, за рулем которой был Олег Барна, столкнулась с трамваем на площади Победы в Киеве
Народный депутат Барна попал в ДТП и госпитализирован с травмами
Фото: espreso.tv

В Киеве на площади Победы столкнулся трамвай и автомобиль, за рулем которого был народный депутат БПП Олег Барна. Об этом сообщает espreso.tv.

Барну госпитализировали с разными травмами.

Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельс, в нем вылетели стекла. Пассажиров в трамвае не было. 

Предварительно, автомобиль Шкода не пропустил трамвай и произошло столкновение. 

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На месте работает следственно-оперативная группа. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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