В Украину вторгся 66-й путинский конвой

Через пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган на въезд в Украину проследовало 55 фур с неизвестным грузом

Сегодня утром Россия осуществила оформление 66-го так называемого гуманитарного конвоя для террористов ЛНР/ДНР. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Всего с 06:05 до 07:25 через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган на въезд в Украину проследовали две колонны из 55 автомобилей.

Оккупанты утверждают, что в грузовиках перевозили детские продуктовые наборы и медикаменты. При этом груз перемещался в закрытых упаковках, поэтому его настоящее содержание неизвестно. Особенностью данного конвоя является несоответствие количества заявленных грузовиков и количества груза, а сами фуры были заполнены лишь на 60%.

25 мая 2017 года колонна 65-го так называемого гуманитарного конвоя государства-агрессора России вторглась во временно оккупированные районы Донбасса.

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб также неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

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