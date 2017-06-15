В Киеве арестован напавший на женщину с ребенком грабитель

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, судом избрана мера пресечения - домашний арест

Несколько недель оперативники Святошинского управления полиции разыскивали неизвестного, который, угрожая ножом, отобрал у 21-летней киевлянки, которая гуляла с ребенком, кошелек и мобильный телефон. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.

Во время прогулки женщина стала жертвой разбоя. С помощью прохожих потерпевшая вызвала полицию. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции, тщательно зафиксировала обстоятельства, опросила свидетелей и очевидцев, изъяла вещественные доказательства и составила описание нападавшего.

Ранее женщина рассказала полиции, что гуляла на улице с ребенком. К ним подошел незнакомец и спросил, как пройти в ближайшую аптеку. Затем попросил мобильный, якобы что-то уточнить. Неожиданно незнакомец сдернул со спины женщины рюкзак, откуда достал кошелек и личные вещи. По требованию отдать имущество, злоумышленник достал нож и стал им угрожать, после скрылся.

Оперативники установили личность нападавшего, задержали его и выяснили, что в ломбарде за мобильный телефон он получил 420 грн. Мужчина в содеянном сознался и показал, как совершал преступление.

Он уже имеет судимость за совершение грабежа, за что четыре года провел за решеткой.

Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Судом избрана мера пресечения - домашний арест.

Оперативники проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений в Киеве.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 12 июня, в Киеве водитель маршрутки с ножом напал на пассажира-добровольца АТО.

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